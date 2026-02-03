40-летний Овечкин вышел на чистое 50-е место в списке лучших ассистентов в истории НХЛ

40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин во втором периоде матча регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс» записал на свой счёт результативную передачу, которая стала для него 751-й за всю карьеру в НХЛ.
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Овечкин обошёл по показателю результативных передач в лиге Ларри Робинсона (750). В данном списке капитан столичной команды вышел на чистое 50-е место в истории НХЛ. Следующей целью Овечкина является Дуг Уэйт, у которого 755 голевых пасов. Возглавляет данный рейтинг Уэйн Гретцки (1963).
Встреча проходит в эти минуты на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в столице США Вашингтоне. На момент написания новости завершился второй период. Счёт 2:1 в пользу хозяев льда.
