Главная Хоккей Новости

40-летний Овечкин вышел на чистое 50-е место в списке лучших ассистентов в истории НХЛ

40-летний Овечкин вышел на чистое 50-е место в списке лучших ассистентов в истории НХЛ
40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин во втором периоде матча регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс» записал на свой счёт результативную передачу, которая стала для него 751-й за всю карьеру в НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 февраля 2026, вторник. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 1
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Барзал – 16:38     1:1 Фехервари (Уилсон, Дауд) – 25:29     2:1 Бовиллье (Рой, Овечкин) – 26:00     3:1 Дауд (Сандин, Фрэнк) – 48:46     4:1 Карлсон (Протас) – 57:35    

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Овечкин обошёл по показателю результативных передач в лиге Ларри Робинсона (750). В данном списке капитан столичной команды вышел на чистое 50-е место в истории НХЛ. Следующей целью Овечкина является Дуг Уэйт, у которого 755 голевых пасов. Возглавляет данный рейтинг Уэйн Гретцки (1963).

Встреча проходит в эти минуты на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в столице США Вашингтоне. На момент написания новости завершился второй период. Счёт 2:1 в пользу хозяев льда.

