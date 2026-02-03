Скидки
Овечкин вышел на 7-е место по играм с минимум одним очком в истории НХЛ, рекорд у Гретцки

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Нью-Йорк Айлендерс».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт 2:1 в пользу хозяев. Российский форвард Александр Овечкин отметился результативной передачей.

Овечкин провёл 1 029-й матч в карьере с хотя бы одним набранным очком, что сравняло его с Рэйем Бурком по седьмому показателю в истории НХЛ. Больше матчей с очками в карьере имеют только Уэйн Гретцки (1 221 матч), Марк Мессье (1 143), Горди Хоу (1 132), Рон Фрэнсис (1 123), Яромир Ягр (1 117) и Стив Айзерман (1 033).

