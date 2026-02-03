Овечкин обошёл Фёдорова в списке лучших ассистентов в истории НХЛ с учётом плей-офф

40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс» записал на свой счёт результативную передачу, которая стала для него 821-й за всю карьеру в НХЛ с учётом плей-офф.
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Овечкин поднялся на чистое 50‑е место в истории по этому показателю и превзошёл результат Сергея Фёдорова, у которого на момент завершения карьеры было 820 голевых передач в играх регулярки и плей-офф. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки — 2221 ассист с учётом матчей в Кубке Стэнли.
Встреча проходит в эти минуты на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в столице США Вашингтоне. На момент написания новости завершился второй период. Счёт 2:1 в пользу хозяев льда. В текущем сезоне Овечкин забросил 22 шайбы и отдал 25 ассистов в 57 матчах.
- 3 февраля 2026
-
05:39
-
05:39
-
04:55
-
04:53
-
04:51
-
04:43
-
04:38
-
04:37
-
04:24
-
04:20
-
04:12
-
04:03
-
03:57
-
03:46
-
03:11
-
03:02
-
02:23
-
02:07
-
02:00
- 2 февраля 2026
-
23:56
-
23:52
-
23:46
-
23:40
-
23:32
-
23:18
-
23:04
-
23:00
-
22:48
-
22:38
-
22:26
-
22:16
-
22:02
-
21:46
-
21:28
-
21:14