Овечкин обошёл Фёдорова в списке лучших ассистентов в истории НХЛ с учётом плей-офф

40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс» записал на свой счёт результативную передачу, которая стала для него 821-й за всю карьеру в НХЛ с учётом плей-офф.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Овечкин поднялся на чистое 50‑е место в истории по этому показателю и превзошёл результат Сергея Фёдорова, у которого на момент завершения карьеры было 820 голевых передач в играх регулярки и плей-офф. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки — 2221 ассист с учётом матчей в Кубке Стэнли.

Встреча проходит в эти минуты на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в столице США Вашингтоне. На момент написания новости завершился второй период. Счёт 2:1 в пользу хозяев льда. В текущем сезоне Овечкин забросил 22 шайбы и отдал 25 ассистов в 57 матчах.