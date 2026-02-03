Скидки
Хоккей

Овечкин обошёл Фёдорова в списке лучших ассистентов в истории НХЛ с учётом плей-офф

40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс» записал на свой счёт результативную передачу, которая стала для него 821-й за всю карьеру в НХЛ с учётом плей-офф.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 февраля 2026, вторник. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 1
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Барзал – 16:38     1:1 Фехервари (Уилсон, Дауд) – 25:29     2:1 Бовиллье (Рой, Овечкин) – 26:00     3:1 Дауд (Сандин, Фрэнк) – 48:46     4:1 Карлсон (Протас) – 57:35    

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Овечкин поднялся на чистое 50‑е место в истории по этому показателю и превзошёл результат Сергея Фёдорова, у которого на момент завершения карьеры было 820 голевых передач в играх регулярки и плей-офф. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки — 2221 ассист с учётом матчей в Кубке Стэнли.

Встреча проходит в эти минуты на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в столице США Вашингтоне. На момент написания новости завершился второй период. Счёт 2:1 в пользу хозяев льда. В текущем сезоне Овечкин забросил 22 шайбы и отдал 25 ассистов в 57 матчах.

