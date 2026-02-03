Видео передачи Малкина, которая позволила ему повторить достижение Овечкина в НХЛ

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отметился результативной передачей в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» и повторил достижение соотечественника форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

Евгений Малкин довёл свою домашнюю результативную серию до восьми матчей подряд. За последнее десятилетие лишь двум хоккеистам в возрасте 39 лет и старше удавалось выдать такой отрезок. Ранее это сделал капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, который также набирал очки в восьми домашних встречах кряду в сезоне-2024/2025.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В нынешнем сезоне Малкин принял участие в 38 матчах, в которых записал в свой актив 13 голов и 30 результативных передач.