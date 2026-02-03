Видео передачи Малкина, которая позволила ему повторить достижение Овечкина в НХЛ

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отметился результативной передачей в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» и повторил достижение соотечественника форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
Евгений Малкин довёл свою домашнюю результативную серию до восьми матчей подряд. За последнее десятилетие лишь двум хоккеистам в возрасте 39 лет и старше удавалось выдать такой отрезок. Ранее это сделал капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, который также набирал очки в восьми домашних встречах кряду в сезоне-2024/2025.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
В нынешнем сезоне Малкин принял участие в 38 матчах, в которых записал в свой актив 13 голов и 30 результативных передач.
- 3 февраля 2026
-
05:39
-
05:39
-
04:55
-
04:53
-
04:51
-
04:43
-
04:38
-
04:37
-
04:24
-
04:20
-
04:12
-
04:03
-
03:57
-
03:46
-
03:11
-
03:02
-
02:23
-
02:07
-
02:00
- 2 февраля 2026
-
23:56
-
23:52
-
23:46
-
23:40
-
23:32
-
23:18
-
23:04
-
23:00
-
22:48
-
22:38
-
22:26
-
22:16
-
22:02
-
21:46
-
21:28
-
21:14