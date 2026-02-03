Передача Малкина и гол+пас Чинахова не помогли «Питтсбургу» избежать поражения от «Оттавы»
В ночь со 2 на 3 февраля мск на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге (США, штат Пенсильвания) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Питтсбург Пингвинз» и «Оттава Сенаторз». Гости выиграли встречу со счётом 3:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
03 февраля 2026, вторник. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 3
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Чинахов (Малкин, Уозерспун) – 07:57 1:1 Амадио (Клевен, Пинто) – 21:35 1:2 Штюцле (Батерсон, Спенс) – 46:46 2:2 Новак (Ши, Чинахов) – 48:48 2:3 Жиру (Штюцле, Батерсон) – 54:52
39-летний российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей. Его одноклубник Егор Чинахов оформил гол+пас, забросив шайбу с подачи Малкина. Защитник «Оттавы» Артём Зуб очков не набрал.
Также за хозяев забивал Томми Новак, в составе «Сенаторз» отличились Майкл Амадио, Тим Штюцле и Клод Жиру.
