Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Питтсбург Пингвинз — Оттава Сенаторз, результат матча 3 февраля 2026, счет 2:3, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Передача Малкина и гол+пас Чинахова не помогли «Питтсбургу» избежать поражения от «Оттавы»
Комментарии

В ночь со 2 на 3 февраля мск на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге (США, штат Пенсильвания) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Питтсбург Пингвинз» и «Оттава Сенаторз». Гости выиграли встречу со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 февраля 2026, вторник. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 3
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Чинахов (Малкин, Уозерспун) – 07:57     1:1 Амадио (Клевен, Пинто) – 21:35     1:2 Штюцле (Батерсон, Спенс) – 46:46     2:2 Новак (Ши, Чинахов) – 48:48     2:3 Жиру (Штюцле, Батерсон) – 54:52    

39-летний российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей. Его одноклубник Егор Чинахов оформил гол+пас, забросив шайбу с подачи Малкина. Защитник «Оттавы» Артём Зуб очков не набрал.

Также за хозяев забивал Томми Новак, в составе «Сенаторз» отличились Майкл Амадио, Тим Штюцле и Клод Жиру.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Материалы по теме
Крис Летанг достиг отметки 1200 матчей за «Питтсбург». Больше только у Кросби и Малкина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android