Передача Малкина и гол+пас Чинахова не помогли «Питтсбургу» избежать поражения от «Оттавы»

В ночь со 2 на 3 февраля мск на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге (США, штат Пенсильвания) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Питтсбург Пингвинз» и «Оттава Сенаторз». Гости выиграли встречу со счётом 3:2.

39-летний российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей. Его одноклубник Егор Чинахов оформил гол+пас, забросив шайбу с подачи Малкина. Защитник «Оттавы» Артём Зуб очков не набрал.

Также за хозяев забивал Томми Новак, в составе «Сенаторз» отличились Майкл Амадио, Тим Штюцле и Клод Жиру.