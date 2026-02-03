Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вашингтон Кэпиталз — Нью-Йорк Айлендерс, результат матча 3 февраля 2026, счет 4:1, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Пас Овечкина помог «Вашингтону» обыграть конкурента в борьбе за плей-офф НХЛ «Айлендерс»
Комментарии

В ночь со 2 на 3 февраля мск на льду вашингтонской «Кэпитал Уан-Арены» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 февраля 2026, вторник. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 1
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Барзал – 16:38     1:1 Фехервари (Уилсон, Дауд) – 25:29     2:1 Бовиллье (Рой, Овечкин) – 26:00     3:1 Дауд (Сандин, Фрэнк) – 48:46     4:1 Карлсон (Протас) – 57:35    

40-летний российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин оформил результативную передачу. Также ассистом отметился одноклубник Александра белорусский форвард Алексей Протас.

Голы «Вашингтона» на счету Мартина Фехервари, Энтони Бовилье, Ника Дауда и Джона Карлсона в пустые ворота. В составе «Айлендерс» отличился Мэтью Барзал.

После этой победы «Кэпиталз» с 63 очками в 57 матчах занимают девятое место в Восточной конференции, у находящихся на восьмой строчке таблицы — в зоне плей-офф — «Айлендерс» 65 очков в 56 играх.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android