Пас Овечкина помог «Вашингтону» обыграть конкурента в борьбе за плей-офф НХЛ «Айлендерс»

В ночь со 2 на 3 февраля мск на льду вашингтонской «Кэпитал Уан-Арены» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:1.
40-летний российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин оформил результативную передачу. Также ассистом отметился одноклубник Александра белорусский форвард Алексей Протас.
Голы «Вашингтона» на счету Мартина Фехервари, Энтони Бовилье, Ника Дауда и Джона Карлсона в пустые ворота. В составе «Айлендерс» отличился Мэтью Барзал.
После этой победы «Кэпиталз» с 63 очками в 57 матчах занимают девятое место в Восточной конференции, у находящихся на восьмой строчке таблицы — в зоне плей-офф — «Айлендерс» 65 очков в 56 играх.
