«Флорида» проиграла в 4-й раз подряд, уступив «Баффало», у Бобровского 15 сейвов
В ночь со 2 на 3 февраля мск на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между действующим чемпионом «Флоридой Пантерз» и «Баффало Сэйбрз». Гости выиграли встречу со счётом 5:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
03 февраля 2026, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 5
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Вилманис (Грир, Миккола) – 00:37 2:0 Родригес (Райнхарт, Бьёрнфот) – 05:54 2:1 Томпсон (Кребс, Далин) – 15:03 2:2 Кребс (Далин, Так) – 18:26 2:3 Бенсон (Маклауд, Пауэр) – 25:44 3:3 Балинскис (Райнхарт, Вераге) – 38:59 (pp) 3:4 Цукер (Доун, Куинн) – 45:31 (pp) 3:5 Доун (Кребс, Маклауд) – 57:51
Ворота «Флориды» в этой игре защищал российский голкипер Сергей Бобровский, который отразил 15 из 20 бросков в створ (75%).
В составе «Пантерз» авторами заброшенных шайб стали Сандис Вилманис, Эван Родригес и Увис Балинскис. За «Баффало» отличились Тейдж Томпсон, Пейтон Кребс, Зак Бенсон, Джейсон Цукер и Джош Доун.
Для «Флориды» это поражение стало четвёртым подряд в регулярном чемпионате НХЛ.
