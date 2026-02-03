«Флорида» проиграла в 4-й раз подряд, уступив «Баффало», у Бобровского 15 сейвов

В ночь со 2 на 3 февраля мск на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между действующим чемпионом «Флоридой Пантерз» и «Баффало Сэйбрз». Гости выиграли встречу со счётом 5:3.

Ворота «Флориды» в этой игре защищал российский голкипер Сергей Бобровский, который отразил 15 из 20 бросков в створ (75%).

В составе «Пантерз» авторами заброшенных шайб стали Сандис Вилманис, Эван Родригес и Увис Балинскис. За «Баффало» отличились Тейдж Томпсон, Пейтон Кребс, Зак Бенсон, Джейсон Цукер и Джош Доун.

Для «Флориды» это поражение стало четвёртым подряд в регулярном чемпионате НХЛ.