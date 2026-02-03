Дубль Капризова принёс «Миннесоте» победу в овертайме над «Монреалем», у Демидова гол

В ночь со 2 на 3 февраля мск на льду «Гранд Казино Арены» в Сент-Поле (США, штат Миннесота) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Миннесота Уайлд» и «Монреаль Канадиенс». Хозяева площадки выиграли встречу в овертайме со счётом 4:3 OT.

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился дублем, в том числе на его счету победный гол на четвёртой минуте овертайма. Одна заброшенная шайба у 20-летнего форварда «Монреаля» Ивана Демидова. Партнёры Капризова по команде Владимир Тарасенко, Яков Тренин и Данила Юров очков не набрали.

Остальные голы «Уайлд» забили Йоэль Эрикссон Эк и Брок Фэйбер, за «Канадиенс» также отличились Брендан Галлахер и Кирби Дак.