Демидов увеличил лидерский отрыв в гонке новичков НХЛ, прервав 7-матчевую безголевую серию

Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов отметился заброшенной шайбой в выездной игре регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд» (3:4 OT), которая завершилась в ночь со 2 на 3 февраля мск на льду «Гранд Казино Арены» в Сент-Поле (США, штат Миннесота). Благодаря этому Иван оборвал 7-матчевую серию без забитых голов, набрал 46-е очко в текущем сезоне и увеличил отрыв от конкурентов в качестве единоличного лидера в гонке новичков НХЛ.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В активе Демидова теперь 46 (12+34) очка в 56 матчах, у занимающего второе место форварда «Анахайм Дакс» Беккетта Сеннеке 44 (18+26) очка в 55 матчах. На третьем месте с 37 (15+22) очками в 55 играх находится защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер.

На 40-й минуте игры при счёте 2:1 в пользу «Миннесоты» Демидов из правого круга вбрасывания в касание замкнул поперечную передачу в исполнении защитника Лэйна Хатсона.