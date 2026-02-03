Скидки
Главная Хоккей Новости

Демидов увеличил лидерский отрыв в гонке новичков НХЛ, прервав 7-матчевую безголевую серию

Комментарии

Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов отметился заброшенной шайбой в выездной игре регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд» (3:4 OT), которая завершилась в ночь со 2 на 3 февраля мск на льду «Гранд Казино Арены» в Сент-Поле (США, штат Миннесота). Благодаря этому Иван оборвал 7-матчевую серию без забитых голов, набрал 46-е очко в текущем сезоне и увеличил отрыв от конкурентов в качестве единоличного лидера в гонке новичков НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 февраля 2026, вторник. 03:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 3
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Эрикссон Эк (Юханссон, Болди) – 00:38     2:0 Капризов (Хьюз, Хартман) – 15:48     2:1 Галлахер (Дано, Мэтисон) – 19:08     2:2 Демидов (Хатсон, Каррье) – 39:43     2:3 Дак (Судзуки, Добсон) – 40:12     3:3 Фэйбер (Юханссон, Хьюз) – 47:05     4:3 Капризов (Хьюз, Болди) – 63:38 (pp)    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В активе Демидова теперь 46 (12+34) очка в 56 матчах, у занимающего второе место форварда «Анахайм Дакс» Беккетта Сеннеке 44 (18+26) очка в 55 матчах. На третьем месте с 37 (15+22) очками в 55 играх находится защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер.

На 40-й минуте игры при счёте 2:1 в пользу «Миннесоты» Демидов из правого круга вбрасывания в касание замкнул поперечную передачу в исполнении защитника Лэйна Хатсона.

Комментарии
