«Сент-Луис» упустил победу над «Нэшвиллом» со счёта 5:1, несмотря на дубль Бучневича

В ночь со 2 на 3 февраля мск на льду «Бриджстоун-Арены» в Нэшвилле (США, штат Теннесси) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нэшвилл Предаторз» и «Сент-Луис Блюз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 6:5, переломив ход игры после счёта 1:5.

Российский нападающий «Блюз» Павел Бучневич набрал три очка, оформив дубль и отметившись результативной передачей. Его партнёр по команде Алексей Торопченко в протоколе матча не отметился.

Остальные шайбы в составе «Сент-Луиса» забросили Джейк Нейборс, Филип Броберг и Колтон Парэйко, за «Предаторз» дублями отметились Райан О'Райлли и Стивен Стэмкос, ещё по голу у Майкла Маккэррона и Филипа Форсберга.