«Сент-Луис» упустил победу над «Нэшвиллом» со счёта 5:1, несмотря на дубль Бучневича
В ночь со 2 на 3 февраля мск на льду «Бриджстоун-Арены» в Нэшвилле (США, штат Теннесси) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нэшвилл Предаторз» и «Сент-Луис Блюз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 6:5, переломив ход игры после счёта 1:5.
НХЛ — регулярный чемпионат
03 февраля 2026, вторник. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
6 : 5
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Нейборс (Фолк, Такер) – 04:53 1:1 О'Райлли (Форсберг, Йози) – 09:16 (pp) 1:2 Бучневич (Нейборс, Кайру) – 14:24 (pp) 1:3 Бучневич (Кайру) – 20:45 1:4 Броберг (Кайру, Бучневич) – 23:25 1:5 Парэйко (Снаггеруд, Броберг) – 23:55 2:5 Маккэррон (Бантинг, Йози) – 31:35 3:5 Форсберг (Йози, Хаула) – 33:49 4:5 О'Райлли (Бэррон, Евангелиста) – 42:02 5:5 Стэмкос (Евангелиста, Йози) – 47:14 6:5 Стэмкос (Шей, Евангелиста) – 50:23
Российский нападающий «Блюз» Павел Бучневич набрал три очка, оформив дубль и отметившись результативной передачей. Его партнёр по команде Алексей Торопченко в протоколе матча не отметился.
Остальные шайбы в составе «Сент-Луиса» забросили Джейк Нейборс, Филип Броберг и Колтон Парэйко, за «Предаторз» дублями отметились Райан О'Райлли и Стивен Стэмкос, ещё по голу у Майкла Маккэррона и Филипа Форсберга.
