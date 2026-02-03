Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нэшвилл Предаторз — Сент-Луис Блюз, результат матча 3 февраля 2026, счет 6:5, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

«Сент-Луис» упустил победу над «Нэшвиллом» со счёта 5:1, несмотря на дубль Бучневича
Комментарии

В ночь со 2 на 3 февраля мск на льду «Бриджстоун-Арены» в Нэшвилле (США, штат Теннесси) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нэшвилл Предаторз» и «Сент-Луис Блюз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 6:5, переломив ход игры после счёта 1:5.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 февраля 2026, вторник. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
6 : 5
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Нейборс (Фолк, Такер) – 04:53     1:1 О'Райлли (Форсберг, Йози) – 09:16 (pp)     1:2 Бучневич (Нейборс, Кайру) – 14:24 (pp)     1:3 Бучневич (Кайру) – 20:45     1:4 Броберг (Кайру, Бучневич) – 23:25     1:5 Парэйко (Снаггеруд, Броберг) – 23:55     2:5 Маккэррон (Бантинг, Йози) – 31:35     3:5 Форсберг (Йози, Хаула) – 33:49     4:5 О'Райлли (Бэррон, Евангелиста) – 42:02     5:5 Стэмкос (Евангелиста, Йози) – 47:14     6:5 Стэмкос (Шей, Евангелиста) – 50:23    

Российский нападающий «Блюз» Павел Бучневич набрал три очка, оформив дубль и отметившись результативной передачей. Его партнёр по команде Алексей Торопченко в протоколе матча не отметился.

Остальные шайбы в составе «Сент-Луиса» забросили Джейк Нейборс, Филип Броберг и Колтон Парэйко, за «Предаторз» дублями отметились Райан О'Райлли и Стивен Стэмкос, ещё по голу у Майкла Маккэррона и Филипа Форсберга.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android