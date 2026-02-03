Иван Демидов в четырёх очках от повторения рекорда «Монреаля» XXI века

Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов отметился заброшенной шайбой в выездной игре регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд» (3:4 OT). Благодаря этого россиянин приблизил себя к уникальному достижению текущего десятилетия.

Демидов (12+34=46 очков в 56 матчах) сравнялся с Марио Трембле (46 очков в сезоне-1976-77) по четвёртому результату среди игроков «Монреаль Канадиенс» в возрасте 20 лет и моложе за один сезон. Больше очков в одной кампании набрали только Ги Лафлёр (64 в сезоне-1971/72), Юрай Слафковски (50 в сезоне-2023/24) и Анри Ришар (47 в сезоне 1956/57).

Россиянину осталось набрать четыре очка для повторения рекорда XXI века в составе клуба.

Демидов отработал с Сан-Луи момент, который использовал в игре