Иван Демидов в четырёх очках от повторения рекорда «Монреаля» XXI века

Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов отметился заброшенной шайбой в выездной игре регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд» (3:4 OT). Благодаря этого россиянин приблизил себя к уникальному достижению текущего десятилетия.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 февраля 2026, вторник. 03:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 3
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Эрикссон Эк (Юханссон, Болди) – 00:38     2:0 Капризов (Хьюз, Хартман) – 15:48     2:1 Галлахер (Дано, Мэтисон) – 19:08     2:2 Демидов (Хатсон, Каррье) – 39:43     2:3 Дак (Судзуки, Добсон) – 40:12     3:3 Фэйбер (Юханссон, Хьюз) – 47:05     4:3 Капризов (Хьюз, Болди) – 63:38 (pp)    

Демидов (12+34=46 очков в 56 матчах) сравнялся с Марио Трембле (46 очков в сезоне-1976-77) по четвёртому результату среди игроков «Монреаль Канадиенс» в возрасте 20 лет и моложе за один сезон. Больше очков в одной кампании набрали только Ги Лафлёр (64 в сезоне-1971/72), Юрай Слафковски (50 в сезоне-2023/24) и Анри Ришар (47 в сезоне 1956/57).

Россиянину осталось набрать четыре очка для повторения рекорда XXI века в составе клуба.

Демидов отработал с Сан-Луи момент, который использовал в игре

Демидов увеличил лидерский отрыв в гонке новичков НХЛ, прервав 7-матчевую безголевую серию
