Куинн Хьюз установил рекорд «Миннесоты» всех времён

Американский защитник «Миннесоты Уайлд» Куинн Хьюз во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» отметился тремя ассистами и установил исторический рекорд среди всех игроков в истории франшизы.

Хьюз (0+3=3) провёл свою пятую игру с тремя результативными передачами с момента прихода в «Миннесоту» и установил рекорд франшизы по числу таких матчей за один сезон. Ни один игрок за многолетнюю историю клуба не проводил пять игр с тремя ассистами в одной регулярке.

Напомним, Хьюз перешёл в команду недавно в результате обмена с «Ванкувер Кэнакс».

Овечкина облили пивом в раздевалке в честь 900-й шайбы в НХЛ