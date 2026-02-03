Куинн Хьюз установил рекорд «Миннесоты» всех времён
Американский защитник «Миннесоты Уайлд» Куинн Хьюз во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» отметился тремя ассистами и установил исторический рекорд среди всех игроков в истории франшизы.
НХЛ — регулярный чемпионат
03 февраля 2026, вторник. 03:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 3
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Эрикссон Эк (Юханссон, Болди) – 00:38 2:0 Капризов (Хьюз, Хартман) – 15:48 2:1 Галлахер (Дано, Мэтисон) – 19:08 2:2 Демидов (Хатсон, Каррье) – 39:43 2:3 Дак (Судзуки, Добсон) – 40:12 3:3 Фэйбер (Юханссон, Хьюз) – 47:05 4:3 Капризов (Хьюз, Болди) – 63:38 (pp)
Хьюз (0+3=3) провёл свою пятую игру с тремя результативными передачами с момента прихода в «Миннесоту» и установил рекорд франшизы по числу таких матчей за один сезон. Ни один игрок за многолетнюю историю клуба не проводил пять игр с тремя ассистами в одной регулярке.
Напомним, Хьюз перешёл в команду недавно в результате обмена с «Ванкувер Кэнакс».
Овечкина облили пивом в раздевалке в честь 900-й шайбы в НХЛ
