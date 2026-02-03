Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Куинн Хьюз установил рекорд «Миннесоты» всех времён

Куинн Хьюз установил рекорд «Миннесоты» всех времён
Комментарии

Американский защитник «Миннесоты Уайлд» Куинн Хьюз во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» отметился тремя ассистами и установил исторический рекорд среди всех игроков в истории франшизы.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 февраля 2026, вторник. 03:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 3
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Эрикссон Эк (Юханссон, Болди) – 00:38     2:0 Капризов (Хьюз, Хартман) – 15:48     2:1 Галлахер (Дано, Мэтисон) – 19:08     2:2 Демидов (Хатсон, Каррье) – 39:43     2:3 Дак (Судзуки, Добсон) – 40:12     3:3 Фэйбер (Юханссон, Хьюз) – 47:05     4:3 Капризов (Хьюз, Болди) – 63:38 (pp)    

Хьюз (0+3=3) провёл свою пятую игру с тремя результативными передачами с момента прихода в «Миннесоту» и установил рекорд франшизы по числу таких матчей за один сезон. Ни один игрок за многолетнюю историю клуба не проводил пять игр с тремя ассистами в одной регулярке.

Напомним, Хьюз перешёл в команду недавно в результате обмена с «Ванкувер Кэнакс».

Овечкина облили пивом в раздевалке в честь 900-й шайбы в НХЛ

Материалы по теме
Иван Демидов в четырёх очках от повторения рекорда «Монреаля» XXI века
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android