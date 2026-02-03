Скидки
Чикаго Блэкхоукс — Сан-Хосе Шаркс, результат матча 3 февраля 2026, счет 6:3, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Четыре очка Ильи Михеева принесли «Чикаго» победу над «Сан-Хосе», Аскарова заменили
Комментарии

В ночь со 2 на 3 февраля мск на льду арены «Юнайтед-центр» в Чикаго (США, штат Иллинойс) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Чикаго Блэкхоукс» и «Сан-Хосе Шаркс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 6:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 февраля 2026, вторник. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
6 : 3
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Бедард (Терявяйнен, Бертуцци) – 07:00 (pp)     2:0 Мёрфи (Грызлик, Донато) – 22:14     3:0 Донато (Михеев, Дикинсон) – 29:35     4:0 Ринзел (Михеев) – 30:36     4:1 Смит (Селебрини, Граф) – 32:05     5:1 Михеев (Дикинсон, Донато) – 32:41     5:2 Селебрини (Тоффоли) – 35:11     5:3 Мухамадуллин (Курашев, Деарне) – 42:13     6:3 Донато (Михеев, Мёрфи) – 54:41    

Российский нападающий «Чикаго» Илья Михеев набрал четыре очка — в его активе заброшенная шайба и ассистентский хет-трик. Ворота «Сан-Хосе» с первых минут защищал голкипер Ярослав Аскаров, который был заменён на 31-й минуте после четвёртого пропущенного гола с 6 из 10 отражёнными бросками в створ (60%). Один гол на счету форварда гостей Шакира Мухамадуллина, защитник «Шаркс» Дмитрий Орлов результативностью не отметился.

Остальные шайбы «Сан-Хосе» в активе Уилла Смита и Маклина Селебрини, за «Блэкхоукс» помимо Михеева забивали Коннор Бедард, Коннор Мёрфи, Райан Донато (дубль) и Сэм Ринзел.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

