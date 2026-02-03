Четыре очка Ильи Михеева принесли «Чикаго» победу над «Сан-Хосе», Аскарова заменили

В ночь со 2 на 3 февраля мск на льду арены «Юнайтед-центр» в Чикаго (США, штат Иллинойс) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Чикаго Блэкхоукс» и «Сан-Хосе Шаркс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 6:3.
Российский нападающий «Чикаго» Илья Михеев набрал четыре очка — в его активе заброшенная шайба и ассистентский хет-трик. Ворота «Сан-Хосе» с первых минут защищал голкипер Ярослав Аскаров, который был заменён на 31-й минуте после четвёртого пропущенного гола с 6 из 10 отражёнными бросками в створ (60%). Один гол на счету форварда гостей Шакира Мухамадуллина, защитник «Шаркс» Дмитрий Орлов результативностью не отметился.
Остальные шайбы «Сан-Хосе» в активе Уилла Смита и Маклина Селебрини, за «Блэкхоукс» помимо Михеева забивали Коннор Бедард, Коннор Мёрфи, Райан Донато (дубль) и Сэм Ринзел.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
