Главная Хоккей Новости

Кирилл Капризов признан первой звездой матча «Миннесота» — «Монреаль»

Комментарии

В ночь со 2 на 3 февраля мск на льду «Гранд Казино Арены» в Сент-Поле (США, штат Миннесота) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Миннесота Уайлд» и «Монреаль Канадиенс». Хозяева площадки выиграли встречу в овертайме со счётом 4:3 OT. После матча пресс-служба лиги назвала трёх лучших его участников.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 февраля 2026, вторник. 03:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 3
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Эрикссон Эк (Юханссон, Болди) – 00:38     2:0 Капризов (Хьюз, Хартман) – 15:48     2:1 Галлахер (Дано, Мэтисон) – 19:08     2:2 Демидов (Хатсон, Каррье) – 39:43     2:3 Дак (Судзуки, Добсон) – 40:12     3:3 Фэйбер (Юханссон, Хьюз) – 47:05     4:3 Капризов (Хьюз, Болди) – 63:38 (pp)    

Первой звездой стал российский форвард Кирилл Капризов, отличившийся в этом матче двумя заброшенными шайбами. Второй звездой признан американский защитник хозяев Брок Фэйбер, отличившийся голом.

Третья звезда — ещё один американский защитник, и также из состава «Уайлд» — Куинн Хьюз — в его активе сегодня три результативные передачи.

Капризов проводит силовую тренировку на тренажёре

Новости. Хоккей
