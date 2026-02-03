Кирилл Капризов признан первой звездой матча «Миннесота» — «Монреаль»

В ночь со 2 на 3 февраля мск на льду «Гранд Казино Арены» в Сент-Поле (США, штат Миннесота) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Миннесота Уайлд» и «Монреаль Канадиенс». Хозяева площадки выиграли встречу в овертайме со счётом 4:3 OT. После матча пресс-служба лиги назвала трёх лучших его участников.

Первой звездой стал российский форвард Кирилл Капризов, отличившийся в этом матче двумя заброшенными шайбами. Второй звездой признан американский защитник хозяев Брок Фэйбер, отличившийся голом.

Третья звезда — ещё один американский защитник, и также из состава «Уайлд» — Куинн Хьюз — в его активе сегодня три результативные передачи.

