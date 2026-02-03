Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Вашингтон» одержал третью победу подряд после шести поражений в семи матчах

«Вашингтон» одержал третью победу подряд после шести поражений в семи матчах
Комментарии

«Вашингтон Кэпиталз» выиграл третий матч регулярного чемпионата НХЛ подряд. В ночь со 2 на 3 февраля мск «Кэпиталз» обыграли на своей площадке «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 4:1, капитан команды Александр Овечкин отметился результативной передачей.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 февраля 2026, вторник. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 1
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Барзал – 16:38     1:1 Фехервари (Уилсон, Дауд) – 25:29     2:1 Бовиллье (Рой, Овечкин) – 26:00     3:1 Дауд (Сандин, Фрэнк) – 48:46     4:1 Карлсон (Протас) – 57:35    

Ранее «Вашингтон» в ночь с 29 на 30 января мск победил в гостях в серии буллитов «Детройт Ред Уингз» (4:3 Б), а в ночь с 31 января на 1 февраля мск — на своём льду в овертайме «Каролину Харрикейнз» (4:3 OT).

До трёхматчевой победной серии у «столичных» был неудачный отрезок с шестью поражениями (из них пять — в основное время) в семи играх.

В турнирной таблице Восточной конференции НХЛ «Вашингтон» сократил отставание от зоны плей-офф до двух очков. «Кэпиталз» с 63 очками в 57 матчах занимают девятое место, у находящихся на восьмой строчке «Айлендерс» 65 очков в 56 играх.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Материалы по теме
Видео
Пас Овечкина помог «Вашингтону» обыграть конкурента в борьбе за плей-офф НХЛ «Айлендерс»

Видео: Сын Овечкина впервые сыграл в хоккей на арене «Вашингтона»

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android