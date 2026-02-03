«Вашингтон» одержал третью победу подряд после шести поражений в семи матчах

«Вашингтон Кэпиталз» выиграл третий матч регулярного чемпионата НХЛ подряд. В ночь со 2 на 3 февраля мск «Кэпиталз» обыграли на своей площадке «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 4:1, капитан команды Александр Овечкин отметился результативной передачей.

Ранее «Вашингтон» в ночь с 29 на 30 января мск победил в гостях в серии буллитов «Детройт Ред Уингз» (4:3 Б), а в ночь с 31 января на 1 февраля мск — на своём льду в овертайме «Каролину Харрикейнз» (4:3 OT).

До трёхматчевой победной серии у «столичных» был неудачный отрезок с шестью поражениями (из них пять — в основное время) в семи играх.

В турнирной таблице Восточной конференции НХЛ «Вашингтон» сократил отставание от зоны плей-офф до двух очков. «Кэпиталз» с 63 очками в 57 матчах занимают девятое место, у находящихся на восьмой строчке «Айлендерс» 65 очков в 56 играх.

