Победный гол защитника Сергачёва помог «Юте» уверенно обыграть «Ванкувер»

В ночь со 2 на 3 февраля мск на льду арены «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Юта Маммот» и «Ванкувер Кэнакс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 6:2.

Российский защитник «Юты» Михаил Сергачёв отметился заброшенной шайбой, которая стала третьей для его команды и победной в матче.

Также за «Маммот» отличились Ник Шмальц (хет-трик), Джон Марино и Джон-Джейсон Петерка. Шайбы «Ванкувера» записали на свой счёт Лиам Эгрен и Теодор Блюгерс.