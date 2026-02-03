Скидки
Главная Хоккей Новости

Юта Маммот — Ванкувер Кэнакс, результат матча 3 февраля 2026, счет 6:2, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Победный гол защитника Сергачёва помог «Юте» уверенно обыграть «Ванкувер»
Комментарии

В ночь со 2 на 3 февраля мск на льду арены «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Юта Маммот» и «Ванкувер Кэнакс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 6:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 февраля 2026, вторник. 05:30 МСК
Юта Маммот
Солт-Лейк-Сити
Окончен
6 : 2
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Шмальц (Марино, Хэйтон) – 03:34     1:1 Эгрен (Гарланд, Блюгерс) – 07:04     2:1 Шмальц (Дурзи) – 07:37     3:1 Сергачёв (Шмальц, Гюнтер) – 28:45 (pp)     4:1 Марино (Келлер, Шмальц) – 32:16     5:1 Петерка (Ямамото, Марино) – 36:05     5:2 Блюгерс (Гарланд, Петтерссон) – 38:49     6:2 Шмальц (Келлер, Круз) – 52:22    

Российский защитник «Юты» Михаил Сергачёв отметился заброшенной шайбой, которая стала третьей для его команды и победной в матче.

Также за «Маммот» отличились Ник Шмальц (хет-трик), Джон Марино и Джон-Джейсон Петерка. Шайбы «Ванкувера» записали на свой счёт Лиам Эгрен и Теодор Блюгерс.

