Победный гол защитника Сергачёва помог «Юте» уверенно обыграть «Ванкувер»
В ночь со 2 на 3 февраля мск на льду арены «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Юта Маммот» и «Ванкувер Кэнакс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 6:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
03 февраля 2026, вторник. 05:30 МСК
Юта Маммот
Солт-Лейк-Сити
Окончен
6 : 2
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Шмальц (Марино, Хэйтон) – 03:34 1:1 Эгрен (Гарланд, Блюгерс) – 07:04 2:1 Шмальц (Дурзи) – 07:37 3:1 Сергачёв (Шмальц, Гюнтер) – 28:45 (pp) 4:1 Марино (Келлер, Шмальц) – 32:16 5:1 Петерка (Ямамото, Марино) – 36:05 5:2 Блюгерс (Гарланд, Петтерссон) – 38:49 6:2 Шмальц (Келлер, Круз) – 52:22
Российский защитник «Юты» Михаил Сергачёв отметился заброшенной шайбой, которая стала третьей для его команды и победной в матче.
Также за «Маммот» отличились Ник Шмальц (хет-трик), Джон Марино и Джон-Джейсон Петерка. Шайбы «Ванкувера» записали на свой счёт Лиам Эгрен и Теодор Блюгерс.
