Главная Хоккей Новости

Капризов повторил рекорд НХЛ по количеству голов в овертайме с момента дебюта в лиге

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился дублем во встрече с «Монреаль Канадиенс», в том числе на его счету победный гол на четвёртой минуте овертайма.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Капризов с момента своего дебюта в лиге в 2021 году забросил 14 шайб в дополнительное время, что является повторением рекорда НХЛ на данном отрезке. Столько же шайб в овертайме имеет форвард «Каролины Харрикейнз» Себастьян Ахо.

В Сент-Поле (США, штат Миннесота) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Миннесота Уайлд» и «Монреаль Канадиенс». Хозяева площадки выиграли встречу в овертайме со счётом 4:3 OT.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 февраля 2026, вторник. 03:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 3
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Эрикссон Эк (Юханссон, Болди) – 00:38     2:0 Капризов (Хьюз, Хартман) – 15:48     2:1 Галлахер (Дано, Мэтисон) – 19:08     2:2 Демидов (Хатсон, Каррье) – 39:43     2:3 Дак (Судзуки, Добсон) – 40:12     3:3 Фэйбер (Юханссон, Хьюз) – 47:05     4:3 Капризов (Хьюз, Болди) – 63:38 (pp)    
