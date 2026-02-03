Капризов повторил рекорд НХЛ по количеству голов в овертайме с момента дебюта в лиге

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился дублем во встрече с «Монреаль Канадиенс», в том числе на его счету победный гол на четвёртой минуте овертайма.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Капризов с момента своего дебюта в лиге в 2021 году забросил 14 шайб в дополнительное время, что является повторением рекорда НХЛ на данном отрезке. Столько же шайб в овертайме имеет форвард «Каролины Харрикейнз» Себастьян Ахо.

В Сент-Поле (США, штат Миннесота) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Миннесота Уайлд» и «Монреаль Канадиенс». Хозяева площадки выиграли встречу в овертайме со счётом 4:3 OT.