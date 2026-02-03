Хьюз повторил рекорд Капризова за «Миннесоту» по количеству матчей с ассистами подряд

Американский защитник «Миннесоты Уайлд» Куинн Хьюз во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» отметился тремя ассистами.

Как сообщает пресс-служба «дикарей», Хьюз отдал результативные передачи в девяти матах подряд, тем самым повторив рекорд клуба по данному показателю Кирилла Капризова в сезоне-2022/2023.

В ночь со 2 на 3 февраля мск на льду «Гранд Казино Арены» в Сент-Поле (США, штат Миннесота) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 между клубами «Миннесота Уайлд» и «Монреаль Канадиенс». Хозяева площадки выиграли встречу в овертайме со счётом 4:3 OT.