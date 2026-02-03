Скидки
Главная Хоккей Новости

Малкин и Чинахов разыграли голевую комбинацию с выходом вдвоём на одного защитника

25-летний российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Егор Чинахов отметился заброшенной шайбой с передачи своего 39-летнего одноклубника Евгения Малкина в домашней встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (2:3), которая завершилась в ночь со 2 на 3 февраля мск на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге (США, штат Пенсильвания).

НХЛ — регулярный чемпионат
03 февраля 2026, вторник. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 3
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Чинахов (Малкин, Уозерспун) – 07:57     1:1 Амадио (Клевен, Пинто) – 21:35     1:2 Штюцле (Батерсон, Спенс) – 46:46     2:2 Новак (Ши, Чинахов) – 48:48     2:3 Жиру (Штюцле, Батерсон) – 54:52    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На восьмой минуте игры при счёте 0:0 Чинахов и Малкин вышли вдвоём на защитника «Оттавы» Тома Шабо, Евгений отдал мягкую, недосягаемую для соперника передачу на крюк клюшки и Егор поразил ворота Линуса Улльмарка точным броском.

Чинахов, который позднее отметился в этой игре ещё и результативной передачей, набрал в текущем сезоне 16 (10+6) очков в 45 матчах, в том числе 10 (7+3) очков в 16 матчах после обмена в «Питтсбург» из «Коламбус Блю Джекетс». В активе Малкина в этой регулярке 43 очка (13+30) в 39 матчах.

