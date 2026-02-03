Скидки
Хоккей

Результаты матчей НХЛ на 3 февраля 2026 года

Результаты матчей НХЛ на 3 февраля 2026 года
В ночь на 3 февраля прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно 10 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 3 февраля 2026 года:

«Питтсбург Пингвинз» – «Оттава Сенаторз» — 2:3;
«Вашингтон Кэпиталз» – «Нью-Йорк Айлендерс» — 4:1;
«Флорида Пантерз» – «Баффало Сэйбрз» — 3:5;
«Миннесота Уайлд» – «Монреаль Канадиенс» — 4:3 ОТ;
«Нэшвилл Предаторз» – «Сент-Луис Блюз» — 6:5;
«Чикаго Блэкхоукс» – «Сан-Хосе Шаркс» — 6:3;
«Даллас Старз» – «Виннипег Джетс» — 4:3 ОТ;
«Колорадо Эвеланш» – «Детройт Ред Уингз» — 0:2;
«Юта Маммот» – «Ванкувер Кэнакс» — 6:2;
«Калгари Флэймз» – «Торонто Мэйпл Лифс» — 2:4.

Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги с 74 очками после 53 матчей возглавляет «Тампа-Бэй Лайтнинг». Первое место в Западной конференции НХЛ на данный момент занимает «Колорадо Эвеланш» с 81 очком после 54 игр.

