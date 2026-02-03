Расписание матчей КХЛ на 3 февраля 2026 года

Сегодня, 3 февраля, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 3 февраля 2026 года (время московское):

18:00. «Лада» – «Металлург» Мг;

19:10. «Динамо» Мн – СКА;

19:30. ЦСКА – ХК «Сочи»;

19:30. «Шанхайские Драконы» – «Авангард».

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 73 очками после 53 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 82 очка после 50 игр.