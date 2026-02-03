Кирилл Капризов оценил победный матч «Миннесоты» с «Монреалем»
Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов высказался о победе во встрече с «Монреаль Канадиенс».
«Думаю, это была хорошая игра. У обеих команд было много моментов, и, думаю, болельщикам это, безусловно, доставило удовольствие. Монреаль — хорошая команда», — приводит слова Капризова официальный сайт НХЛ.
В ночь со 2 на 3 февраля мск на льду «Гранд Казино Арены» в Сент-Поле (США, штат Миннесота) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 между клубами «Миннесота Уайлд» и «Монреаль Канадиенс». Хозяева площадки выиграли встречу в овертайме со счётом 4:3 OT.
НХЛ — регулярный чемпионат
03 февраля 2026, вторник. 03:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 3
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Эрикссон Эк (Юханссон, Болди) – 00:38 2:0 Капризов (Хьюз, Хартман) – 15:48 2:1 Галлахер (Дано, Мэтисон) – 19:08 2:2 Демидов (Хатсон, Каррье) – 39:43 2:3 Дак (Судзуки, Добсон) – 40:12 3:3 Фэйбер (Юханссон, Хьюз) – 47:05 4:3 Капризов (Хьюз, Болди) – 63:38 (pp)
