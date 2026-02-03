Кирилл Капризов оценил победный матч «Миннесоты» с «Монреалем»

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов высказался о победе во встрече с «Монреаль Канадиенс».

«Думаю, это была хорошая игра. У обеих команд было много моментов, и, думаю, болельщикам это, безусловно, доставило удовольствие. Монреаль — хорошая команда», — приводит слова Капризова официальный сайт НХЛ.

В ночь со 2 на 3 февраля мск на льду «Гранд Казино Арены» в Сент-Поле (США, штат Миннесота) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 между клубами «Миннесота Уайлд» и «Монреаль Канадиенс». Хозяева площадки выиграли встречу в овертайме со счётом 4:3 OT.