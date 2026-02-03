Сегодня, 3 февраля, пройдут пять матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
Расписание матчей ВХЛ на 3 февраля 2026 года (время московское):
15:00. ХК «Норильск» – «Челмет»;
17:30. «Ижсталь» – «Барс»;
18:30. «Нефтяник» – «Кристалл»;
19:00. «Челны» – «Дизель»;
19:00. «Динамо» СПб – «Олимпия».
На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 83 очка в 50 матчах. Второе место занимает «Югра» с 78 очками после 48 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (71 очко в 46 матчах).
В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.