Расписание матчей МХЛ на 3 февраля 2026 года

Сегодня, 3 февраля, пройдут восемь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 3 февраля 2026 года (время московское):

16:30. «Авто» – «Мамонты Югры»;

18:30. МХК «Спартак MAX» – «Локо»;

19:00. «Крылья Советов» – «Алмаз»;

19:00. Академия Михайлова – МХК «Динамо» СПб;

19:00. МХК «Динамо-Карелия» – ХК «Капитан»;

19:00. Академия СКА – «АКМ-Юниор»;

19:00. МХК «Динамо» М – «СКА-1946»;

19:00. МХК «Атлант» – «Красная Машина-Юниор».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 79 очками после 44 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 69 очков после 47 матчей.