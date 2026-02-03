Скидки
Главная Хоккей Новости

Стэмкос — третий действующий игрок НХЛ после Овечкина и Кросби со 100 победными шайбами

Стэмкос — третий действующий игрок НХЛ после Овечкина и Кросби со 100 победными шайбами
Комментарии

Канадский нападающий «Нэшвилл Предаторз» Стивен Стэмкос во встрече регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 с «Сент-Луис Блюз» оформил дубль, записав на свой счёт победный гол.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Стэмкос забил 100-й победный гол в карьере и стал третьим действующим игроком НХЛ после Александра Овечкина (140) и Сидни Кросби (101), кто добрался до данной отметки. В истории НХЛ Стивен стал 11-м хоккеистом с данным достижением.

В ночь со 2 на 3 февраля мск на льду «Бриджстоун-Арены» в Нэшвилле (США, штат Теннесси) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нэшвилл Предаторз» и «Сент-Луис Блюз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 6:5.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 февраля 2026, вторник. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
6 : 5
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Нейборс (Фолк, Такер) – 04:53     1:1 О'Райлли (Форсберг, Йози) – 09:16 (pp)     1:2 Бучневич (Нейборс, Кайру) – 14:24 (pp)     1:3 Бучневич (Кайру, Нейборс) – 20:45     1:4 Броберг (Кайру, Бучневич) – 23:23     1:5 Парэйко (Снаггеруд, Броберг) – 23:55     2:5 Маккэррон (Бантинг, Йози) – 31:35     3:5 Форсберг (Йози, Хаула) – 33:49     4:5 О'Райлли (Бэррон, Евангелиста) – 42:02     5:5 Стэмкос (Евангелиста, Йози) – 47:14     6:5 Стэмкос (Шей, Евангелиста) – 50:23    
Видео
«Сент-Луис» упустил победу над «Нэшвиллом» со счёта 5:1, несмотря на дубль Бучневича
