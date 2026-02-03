Стэмкос — третий действующий игрок НХЛ после Овечкина и Кросби со 100 победными шайбами

Канадский нападающий «Нэшвилл Предаторз» Стивен Стэмкос во встрече регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 с «Сент-Луис Блюз» оформил дубль, записав на свой счёт победный гол.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Стэмкос забил 100-й победный гол в карьере и стал третьим действующим игроком НХЛ после Александра Овечкина (140) и Сидни Кросби (101), кто добрался до данной отметки. В истории НХЛ Стивен стал 11-м хоккеистом с данным достижением.

В ночь со 2 на 3 февраля мск на льду «Бриджстоун-Арены» в Нэшвилле (США, штат Теннесси) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нэшвилл Предаторз» и «Сент-Луис Блюз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 6:5.