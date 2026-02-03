«Шанхайские Драконы» — «Авангард»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 19:30

Сегодня, 3 февраля, в Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Шанхайскими Драконами» и омским «Авангардом». Встреча начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Фонбет Чемпионат КХЛ 03 февраля 2026, вторник. 19:30 МСК Шанхайские Драконы Авангард Омск

Это будет первая игра между командами из двух запланированных в текущем сезоне. В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Шанхай» сыграл 51 матч, набрал 47 очков и расположился на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Авангард» с 73 очками после 50 встреч находится на третьей строчке Востока.