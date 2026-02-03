Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Он либо невероятно глуп, либо поддерживает Россию». Гашек — о заявлении президента ФИФА

«Он либо невероятно глуп, либо поддерживает Россию». Гашек — о заявлении президента ФИФА
Комментарии

Бывший хоккейный голкипер Доминик Гашек подверг критике президента ФИФА Джанни Инфантино, который выступил за снятие ограничений для сборной России по футболу.

«Этот президент либо невероятно глуп, либо поддерживает Россию в её целях. То, что он говорит, фактически означает поддержку действий России, эскалацию конфликта. Мы должны это остановить!» — написал Гашек на своей странице в социальной сети Х.

Сборная России отстранена от официальных встреч под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года. Российские клубы также не участвуют в международных соревнованиях.

Глава ФИФА также заявил, что организация должна рассмотреть вопрос об изменении своих правил и закрепить в уставе положение о том, что нельзя запрещать ни одной стране играть в футбол по политическим причинам.

Материалы по теме
Президент ФИФА Инфантино выступил против отстранения России от участия в турнирах
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android