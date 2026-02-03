Защитник «Сан-Хосе» ответил на вопрос, можно ли винить Аскарова в поражении от «Чикаго»

Защитник «Сан-Хосе Шаркс» Венсан Деарне прокомментировал игру российского голкипера «акул» Ярослава Аскарова, который во встрече с «Чикаго Блэкхоукс» (3:6) пропустил четыре шайбы после 10 бросков и был заменён на 31-й минуте.

«Можно ли его винить за сегодняшнее поражение? Не думаю. Мы несколько раз фактически бросали его одного. Когда начинаешь первый период с трёх удалений, вратарю трудно войти в игру и чувствовать себя уверенно. Сначала нужно посмотреть на игроков, а потом уже на Аскарова. Думаю, с ним всё будет в порядке», — приводит слова Деарне журналист Шэн Пэн на своей странице в социальной сети Х.