Защитник «Сан-Хосе» ответил на вопрос, можно ли винить Аскарова в поражении от «Чикаго»
Защитник «Сан-Хосе Шаркс» Венсан Деарне прокомментировал игру российского голкипера «акул» Ярослава Аскарова, который во встрече с «Чикаго Блэкхоукс» (3:6) пропустил четыре шайбы после 10 бросков и был заменён на 31-й минуте.
НХЛ — регулярный чемпионат
03 февраля 2026, вторник. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
6 : 3
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Бедард (Терявяйнен, Бертуцци) – 07:00 (pp) 2:0 Мёрфи (Грызлик, Донато) – 22:14 3:0 Донато (Михеев, Дикинсон) – 29:35 4:0 Ринзел (Михеев) – 30:36 4:1 Смит (Селебрини, Граф) – 32:05 5:1 Михеев (Дикинсон, Донато) – 32:41 5:2 Селебрини (Тоффоли, Эклунд) – 35:11 5:3 Мухамадуллин (Курашев, Деарне) – 42:13 6:3 Донато (Михеев, Мёрфи) – 54:41
«Можно ли его винить за сегодняшнее поражение? Не думаю. Мы несколько раз фактически бросали его одного. Когда начинаешь первый период с трёх удалений, вратарю трудно войти в игру и чувствовать себя уверенно. Сначала нужно посмотреть на игроков, а потом уже на Аскарова. Думаю, с ним всё будет в порядке», — приводит слова Деарне журналист Шэн Пэн на своей странице в социальной сети Х.
