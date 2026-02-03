Скидки
Защитник «Сан-Хосе» ответил на вопрос, можно ли винить Аскарова в поражении от «Чикаго»

Защитник «Сан-Хосе» ответил на вопрос, можно ли винить Аскарова в поражении от «Чикаго»
Защитник «Сан-Хосе Шаркс» Венсан Деарне прокомментировал игру российского голкипера «акул» Ярослава Аскарова, который во встрече с «Чикаго Блэкхоукс» (3:6) пропустил четыре шайбы после 10 бросков и был заменён на 31-й минуте.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 февраля 2026, вторник. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
6 : 3
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Бедард (Терявяйнен, Бертуцци) – 07:00 (pp)     2:0 Мёрфи (Грызлик, Донато) – 22:14     3:0 Донато (Михеев, Дикинсон) – 29:35     4:0 Ринзел (Михеев) – 30:36     4:1 Смит (Селебрини, Граф) – 32:05     5:1 Михеев (Дикинсон, Донато) – 32:41     5:2 Селебрини (Тоффоли, Эклунд) – 35:11     5:3 Мухамадуллин (Курашев, Деарне) – 42:13     6:3 Донато (Михеев, Мёрфи) – 54:41    

«Можно ли его винить за сегодняшнее поражение? Не думаю. Мы несколько раз фактически бросали его одного. Когда начинаешь первый период с трёх удалений, вратарю трудно войти в игру и чувствовать себя уверенно. Сначала нужно посмотреть на игроков, а потом уже на Аскарова. Думаю, с ним всё будет в порядке», — приводит слова Деарне журналист Шэн Пэн на своей странице в социальной сети Х.

