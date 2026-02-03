Трое юных хоккеистов погибли в автомобильной аварии по дороге на тренировку в Канаде

Трое юных хоккеистов погибли в автокатастрофе по дороге на тренировку в Канаде, сообщает People.

Джей Джей Райт, Кэмерон Касорсо и Кейден Файн, выступавшие за команду Southern Alberta Mustangs лиги USPHL Premier, попали в ДТП с грузовиком примерно в часе езды к югу от Калгари. Водитель грузовика, 40-летний мужчина, получил незначительные травмы.

«Альберта безутешно скорбит о потере трёх юных хоккеистов», — заявила премьер-министр Альберты Даниэль Смит.

В интернете был создан сбор средств для поддержки семей хоккеистов. По состоянию на вечер понедельника в рамках благотворительной акции было собрано почти $ 8000, а её цель — $ 28 000.