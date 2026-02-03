Скидки
Хоккей

Яруллин выведен из списка травмированных, защитник «Ак Барса» не играл с конца сентября
Комментарии

Защитник казанского «Ак Барса» Альберт Яруллин выведен из списка травмированных, сообщает пресс-служба команды. Хоккеист получил травму в сентябре 2025 года, а в октябре перенёс операцию. С тех пор Яруллин не играл.

Яруллин является воспитанником академии «Ак Барса». За казанскую команду защитник суммарно провёл 11 сезонов, в течение которых сыграл 472 матча и набрал 134 (33+101) очка при показателе полезности «+60». Также в КХЛ он выступал за нижнекамский «Нефтехимик», мытищинский «Атлант» и челябинский «Трактор». Отметим, что вместе с казанским клубом Яруллин стал обладателем Кубка Гагарина в 2018 году.

