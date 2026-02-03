Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Черкас: СКА напоминает «Торпедо» при Ларионове, даже место то же

Черкас: СКА напоминает «Торпедо» при Ларионове, даже место то же
Комментарии

Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас высказался о затяжной серии поражений армейского клуба и оценил работу наставника команды с берегов Невы Игоря Ларионова.

«Матч с ЦСКА не был проблеском. С ЦСКА сыграли на тоненького, могли и выиграть, могли и проиграть. Итог закономерный. Конечно, расстраивает такая долгая серия. Но больше расстраивают не поражения, а тот факт, что не видно, за счёт чего и каким образом можно выйти из этой ситуации.

Пришли новые тренеры, но будет ли это работать? Все тренеры разноплановые, как они внедрятся в концепцию Ларионова, как он говорит, в его атакующий хоккей? Сейчас хоккей СКА мне напоминает «Торпедо» при Ларионове, даже место то же. Нынешняя критика обоснованная, позитивного сказать нечего. Игроки не понимают, что от них хочет тренер», — цитирует Черкаса Vprognoze.

СКА установил новый клубный антирекорд по длительности серии поражений в КХЛ — семь игр. Армейцы занимают восьмое место в таблице Запада.

Материалы по теме
СКА установил новый клубный антирекорд по длительности серии поражений в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android