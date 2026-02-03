Олимпийский чемпион — о СКА: из Ларионова делают удобную мишень, это не совсем справедливо

Олимпийский чемпион, экс-тренер сборной СССР Александр Пашков высказался о неудачной игре СКА в последних матчах. Армейская команда проиграла семь встреч подряд, установив клубный антирекорд.

— Знаете, мне неприятен сам разговор о нынешнем СКА. На мой взгляд, в Санкт-Петербурге в эти недели разворачивается настоящая спортивная драма, в её центре – Игорь Ларионов, которого много лет хорошо знаю и отношусь с симпатией.

— В чём суть этой драмы?

— Скажем так, все копья критики летят в Ларионова, из него делают удобную мишень. На мой взгляд, это не совсем справедливо, ведь в этой драме кто-то находится в тени и принимает решения, которые только увеличивают давление на главного тренера.

Скажем, в последние дни в штабе команды возник очередной «Мистер икс» — тренер Тамбиев. Он вроде бы сидит в экипировке команды на трибуне, но при этом никакой официальной информации по его поводу не даётся, все молчат. Ну он же не сам себя одел в форму СКА!

Такие странные события вокруг команды происходят не в первый раз. И это мы говорим о СКА – мягко говоря, не последнем клубе КХЛ, который должен быть примером профессионализма. Ларионов оказался в тяжелейшей ситуации! — цитирует Пашкова Russia-Hockey.