Крикунов: скоро ситуация в московском «Динамо» улучшится, в плей-офф есть шансы на успех

Комментарии

Бывший главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов поделился ожиданиями от результатов бело-голубых в оставшихся матчах регулярного чемпионата КХЛ.

«В скором времени ситуация в «Динамо» улучшится, сегодня команда проходит через смену философии из-за смены главного тренера. Местами клубу просто не везёт, это всё точно изменится со временем. В плей-офф у динамовцев есть шансы на успех», – приводит слова Крикунова LiveResult.

Московский клуб потерпел три поражения подряд в последних играх. «Динамо» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В 53 матчах бело-голубые набрали 60 очков.

