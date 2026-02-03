Защитник «Ак Барса» Миллер: у нас хорошие шансы выиграть Кубок Гагарина

Защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер оценил шансы казанского клуба завоевать главный трофей Континентальной хоккейной лиги — Кубок Гагарина.

– Каково побить клубный рекорд по голам в регулярке?

– Классно, здорово, но, безусловно, главная цель – это Кубок.

– Завоевать чемпионство в нынешнем сезоне реально?

– Я очень надеюсь, что мы сможем добраться до трофея. Осталось меньше четверти регулярки, чтобы подойти во всеоружии к самой интересной части чемпионата. Считаю, у нас хорошие шансы и классный состав. Хороший баланс по звеньям, каждая пятёрка опасна.

– В чём сила «Ак Барса»?

– Наша главная сила — мы не пропускаем много. Весь сезон мы держим определённую планку, позволяющую нам переигрывать соперника, забивая больше, – цитирует Миллера Metaratings.