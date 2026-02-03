Скидки
Коннор Бедард установил рекорд «Чикаго» по количеству очков среди игроков до 21 года

Комментарии

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард во встрече регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 с «Сан-Хосе Шаркс» записал на свой счёт заброшенную шайбу.

Как сообщает TSN StatsCentre на своей странице в социальной сети Х, 20-летний Бедард набрал своё 181-е (68+113) очко в Национальной хоккейной лиге и установил рекорд «Чикаго» по количеству очков серди игроков до 21 года. Коннор обошёл Эда Ольчика (180).

В ночь со 2 на 3 февраля мск на льду арены «Юнайтед-центр» в Чикаго (США, штат Иллинойс) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Чикаго Блэкхоукс» и «Сан-Хосе Шаркс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 6:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 февраля 2026, вторник. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
6 : 3
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Бедард (Терявяйнен, Бертуцци) – 07:00 (pp)     2:0 Мёрфи (Грызлик, Донато) – 22:14     3:0 Донато (Михеев, Дикинсон) – 29:35     4:0 Ринзел (Михеев) – 30:36     4:1 Смит (Селебрини, Граф) – 32:05     5:1 Михеев (Дикинсон, Донато) – 32:41     5:2 Селебрини (Тоффоли, Эклунд) – 35:11     5:3 Мухамадуллин (Курашев, Деарне) – 42:13     6:3 Донато (Михеев, Мёрфи) – 54:41    
