Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Перенесено время начала матча «Динамо» М — «Металлург» 1 марта

Перенесено время начала матча «Динамо» М — «Металлург» 1 марта
Комментарии

Пресс-служба московского «Динамо» сообщила о переносе времени начала домашнего матча с магнитогорским «Металлургом» 1 марта. Игра начнётся в 17:30 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 марта 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Домашняя игра с «Металлургом» 1 марта начнётся позже — в 17:30. Перенос времени связан с проведением футбольного матча на «ВТБ Арене» в этот же день», — сказано в сообщении бело-голубых.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Динамо» провело 53 матча, в которых набрало 60 очков, клуб расположился на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Металлург» с 82 очками после 50 встреч находится на первой строчке Востока и в общей таблице КХЛ.

Материалы по теме
Крикунов: скоро ситуация в московском «Динамо» улучшится, в плей-офф есть шансы на успех
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android