Перенесено время начала матча «Динамо» М — «Металлург» 1 марта

Пресс-служба московского «Динамо» сообщила о переносе времени начала домашнего матча с магнитогорским «Металлургом» 1 марта. Игра начнётся в 17:30 мск.

«Домашняя игра с «Металлургом» 1 марта начнётся позже — в 17:30. Перенос времени связан с проведением футбольного матча на «ВТБ Арене» в этот же день», — сказано в сообщении бело-голубых.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Динамо» провело 53 матча, в которых набрало 60 очков, клуб расположился на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Металлург» с 82 очками после 50 встреч находится на первой строчке Востока и в общей таблице КХЛ.