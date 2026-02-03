Перенесено время начала матча «Динамо» М — «Металлург» 1 марта
Поделиться
Пресс-служба московского «Динамо» сообщила о переносе времени начала домашнего матча с магнитогорским «Металлургом» 1 марта. Игра начнётся в 17:30 мск.
Фонбет Чемпионат КХЛ
01 марта 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Домашняя игра с «Металлургом» 1 марта начнётся позже — в 17:30. Перенос времени связан с проведением футбольного матча на «ВТБ Арене» в этот же день», — сказано в сообщении бело-голубых.
В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Динамо» провело 53 матча, в которых набрало 60 очков, клуб расположился на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Металлург» с 82 очками после 50 встреч находится на первой строчке Востока и в общей таблице КХЛ.
Материалы по теме
Комментарии
- 3 февраля 2026
-
14:50
-
14:33
-
14:11КХЛ представила арбитров Матча звёзд — 2026 Официально
-
13:57
-
13:42
-
13:30
-
13:03
-
12:45
-
12:21
-
12:04
-
11:42
-
11:22
-
11:04
-
10:45
-
10:30
-
10:17
-
09:56
-
09:44
-
09:34
-
09:30
-
09:20
-
09:13
-
09:00
-
08:50
-
08:42
-
08:34
-
08:30
-
08:15
-
08:07
-
07:40
-
07:30
-
07:07
-
07:00
-
06:53
-
06:48