«Колорадо» установит клубный рекорд по количеству дней на первом месте в таблице НХЛ

В понедельник, 9 февраля, у «Колорадо Эвеланш» будет 90-й игровой день подряд в качестве команды, занимающей первое место в общей турнирной таблице НХЛ. Клуб гарантированно уйдёт на олимпийский перерыв, занимая первое место, что означает, что он побьёт рекорд организации по количеству последовательных игровых дней в качестве команды номер один в НХЛ (рекорд — 91 игровой день в сезоне-1996/1997). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

С момента введения формата уайлд-кард в сезоне-2013/2014 только три команды провели не менее 90 последовательных игровых дней в качестве лидера в общей таблице, это каждый раз завершалось завоеванием Президентского кубка: «Тампа-Бэй Лайтнинг» в сезоне-2018/2019 (122 игровых дня), «Бостон Брюинз» в сезоне-2022/2023 (121 игровой день) и «Вашингтон Кэпиталз» в сезоне-2015/2016 (92 игровых дня). Рекорд НХЛ по количеству последовательных дней на первом месте в общей таблице составляет 158 игровых дней, установленный «Монреаль Канадиенс» в сезоне-1976/1977.