Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Пашков рассказал, в чём преимущество «Металлурга» над «Авангардом» в нынешнем сезоне КХЛ

Пашков рассказал, в чём преимущество «Металлурга» над «Авангардом» в нынешнем сезоне КХЛ
Комментарии

Олимпийский чемпион, экс-тренер сборной СССР Александр Пашков рассказал о преимуществе «Металлурга» над «Авангардом» в нынешнем сезоне КХЛ.

— Буше ставит очень энергозатратный стиль. Он приносит результат только тогда, когда команда полностью готова в функциональном плане. И когда ей был грамотно заложен функциональный фундамент. Да, с «Динамо» «Авангард» смотрелся очень хорошо. Но что будет в плей-офф, когда матчи пойдут один за другим, на фоне усталости?

— У вас есть сомнения?
— Всё-таки на том же Востоке более вариативно и перспективно смотрится «Металлург», там меньше зависимостей от личности, есть стратегия. В какой-то степени «Металлург» по стилю – антипод «Авангарда». Не уверен, что в длинной серии между этими командами Омск продержится. Хотя, повторюсь, его игра на данном этапе впечатляет, — приводит слова Пашкова Russia-Hockey.

Матч «Шанхайские Драконы» – «Авангард» 3 февраля можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
Материалы по теме
Олимпийский чемпион — о СКА: из Ларионова делают удобную мишень, это не совсем справедливо
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android