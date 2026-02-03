Пашков рассказал, в чём преимущество «Металлурга» над «Авангардом» в нынешнем сезоне КХЛ

Олимпийский чемпион, экс-тренер сборной СССР Александр Пашков рассказал о преимуществе «Металлурга» над «Авангардом» в нынешнем сезоне КХЛ.

— Буше ставит очень энергозатратный стиль. Он приносит результат только тогда, когда команда полностью готова в функциональном плане. И когда ей был грамотно заложен функциональный фундамент. Да, с «Динамо» «Авангард» смотрелся очень хорошо. Но что будет в плей-офф, когда матчи пойдут один за другим, на фоне усталости?

— У вас есть сомнения?

— Всё-таки на том же Востоке более вариативно и перспективно смотрится «Металлург», там меньше зависимостей от личности, есть стратегия. В какой-то степени «Металлург» по стилю – антипод «Авангарда». Не уверен, что в длинной серии между этими командами Омск продержится. Хотя, повторюсь, его игра на данном этапе впечатляет, — приводит слова Пашкова Russia-Hockey.