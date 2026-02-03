Скидки
КХЛ представила арбитров Матча звёзд — 2026

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги объявила состав судейской бригады на звёздный уикенд в Екатеринбурге.

Главные судьи Матча звёзд КХЛ — 2026 – Александр Соин и Евгений Ромасько. Соин работает в лиге с сезона-2009/2010, всего он отсудил 780 матчей, обслуживал игры финалов Кубка Гагарина.

Ромасько дебютировал в КХЛ в сезоне-2008/2009, затем через шесть лет уехал работать в Северную Америку и вернулся в 2018-м. За 15 сезонов он отработал в лиге 716 матчей. Евгений судил игры финалов Кубка Гагарина, чемпионаты мира (2019, 2021) и Олимпиаду (2022).

Линейные арбитры звёздного уикенда – Дмитрий Головлёв и Максим Строганов. Головлёв свой первый матч в лиге провёл в сезоне-2012/2013, с тех пор отработал 646 игр, включая встречи финала плей-офф. Строганов судит матчи лиги начиная с сезона-2017/2018. На его счету – 364 игры.

Для всех арбитров Матч звёзд станет первым в карьере.

