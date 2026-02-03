Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Филадельфия Флайерз — Вашингтон Кэпиталз: онлайн-трансляция матча НХЛ-2025/2026 начнется в 3:00 мск

«Филадельфия» — «Вашингтон»: онлайн-трансляция матча НХЛ-2025/2026 начнётся в 3:00 мск
Комментарии

В ночь на 4 февраля продолжится регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. В Филадельфии (США) состоится встреча между «Филадельфией Флайерз» и «Вашингтон Кэпиталз». Матч на стадионе «Иксфинити Мобайл Арена — Уэллс Фарго-центр» начнётся в 3:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 февраля 2026, среда. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это будет первая игра между командами из четырёх запланированных в текущей регулярке. «Филадельфия» провела 54 встречи, в которых набрала 58 очков и расположилась на 14-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Вашингтон» с 63 очками после 57 матчей находится на девятой строчке Восточной конференции.

Календарь НХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица НХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Невероятный камбэк «Вашингтона»! Потеряли вратарей, но сокрушили одного из лидеров НХЛ
Видео
Невероятный камбэк «Вашингтона»! Потеряли вратарей, но сокрушили одного из лидеров НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android