«Филадельфия» — «Вашингтон»: онлайн-трансляция матча НХЛ-2025/2026 начнётся в 3:00 мск

В ночь на 4 февраля продолжится регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. В Филадельфии (США) состоится встреча между «Филадельфией Флайерз» и «Вашингтон Кэпиталз». Матч на стадионе «Иксфинити Мобайл Арена — Уэллс Фарго-центр» начнётся в 3:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Это будет первая игра между командами из четырёх запланированных в текущей регулярке. «Филадельфия» провела 54 встречи, в которых набрала 58 очков и расположилась на 14-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Вашингтон» с 63 очками после 57 матчей находится на девятой строчке Восточной конференции.