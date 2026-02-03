«Трактор» продлил контракт с 20-летним защитником

«Трактор» продлил контракт с Марком Родионовым. Защитник заключил с командой соглашение до конца сезона-2027/2028. Об этом сообщает пресс-служба челябинского клуба.

Воспитанник школы «Трактора» после двух сезонов в «Белых Медведях» стал основным защитником «Челмета» в ВХЛ, а 11 января дебютировал в КХЛ в матче с «Сибирью». Всего в КХЛ игрок обороны провёл пять матчей и не отметился результативными действиями. На счету Родионова также 33 игры и 11 (1+10) очков в составе «Челмета».

«Трактор» с 52 очками после 51 сыгранной встречи располагается на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции.