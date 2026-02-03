Евгений Малкин обошёл Александра Овечкина по количеству передач в НХЛ в возрасте 39 лет
39-летний российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отметился результативной передачей в первом периоде матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Оттавой Сенаторз» (2:3). Для форварда эта передача стала 30-й в текущем сезоне.
НХЛ — регулярный чемпионат
03 февраля 2026, вторник. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 3
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Чинахов (Малкин, Уозерспун) – 07:57 1:1 Амадио (Клевен, Пинто) – 21:35 1:2 Штюцле (Батерсон, Спенс) – 46:46 2:2 Новак (Ши, Чинахов) – 48:48 2:3 Жиру (Штюцле, Батерсон) – 54:52
Как сообщает Quant Hockey, Малкин обошёл российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по количеству передач в НХЛ в возрасте 39 лет. В прошлом сезоне Овечкин записал на свой счёт 29 передач в 65 встречах. Лучший среди россиян по данному показателю — Игорь Ларионов. В сезоне-1999/2000 он отдал 38 передач. Рекорд НХЛ по передачам в возрасте 39 лет принадлежит Адаму Оутсу (64).
Комментарии
