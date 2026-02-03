Скидки
Защитник «Ак Барса» Миллер: НХЛ остаётся моей мечтой

Защитник «Ак Барса» Миллер: НХЛ остаётся моей мечтой
Комментарии

Защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер ответил на вопрос о возможном продлении контракта с казанским клубом.

– Твой сосед по раздевалке Лямкин продлил контракт. Связываешь ли своё будущее с «Ак Барсом»?
– Так далеко не смотрю, поскольку до истечения моего контракта ещё много времени. Надеюсь, что к этому времени мы сможем выиграть Кубок Гагарина.

– Допускаешь возвращение в Северную Америку? Даже Кудашов называл тебя игроком НХЛ.
– НХЛ по-прежнему остаётся мечтой. Мне хотелось бы поиграть в Америке. Это мечта каждого юного хоккеиста, но пока я здесь, буду делать всё, чтобы выиграть главный трофей и сделать каждого счастливым, – цитирует Миллера Metaratings.

Комментарии
