Главная Хоккей Новости

Быков: СКА важно подготовить команду к плей-офф, чтобы там быть в лучшем состоянии

Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о семиматчевой серии поражений СКА.

«Что касается неудачной серии команды СКА, то ответ на ваш вопрос может дать только их главный тренер. Чемпионат — это длинный турнир. Чтобы стабильно получать положительный результат, требуется перманентный анализ состояния как физической формы, так и психологического состояния игроков. Вовремя реагировать и предвосхищать любые предпосылки спадов в игре.

В команде СКА работают опытные специалисты, и, я думаю, они найдут решение, как улучшить ситуацию как в игре, так и в результатах. В любом случае важно подготовить команду к играм плей-офф и уже там быть в своём лучшем состоянии», — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Комментарии
