Пашков: Буше в любой момент может попрощаться — и «Авангарду» придётся начинать заново

Олимпийский чемпион, экс-тренер сборной СССР Александр Пашков высоко оценил игру «Авангарда» и отметил политику руководства омского клуба по отношению к главному тренеру Ги Буше.

– Что скажете об «Авангарде»?
– Был на его игре с «Динамо», живьём внимательно омскую команду посмотрел. Мне она понравилась. Играет в силовой, канадский хоккей, с большим объёмом движения. При этом видна дисциплина – команда почти не удаляется, каждое звено сбалансировано, следует игровой системе.

– Это заслуга тренерского штаба?
– Без сомнений. В Омске всё заточено под Ги Буше, канадский тренер решает и продавливает там всё – от стиля игры и кадров до отпусков. Всё это началось с первых дней его работы в «Авангарде», когда он позволил себе поменять половину состава и убрать омского воспитанника Ткачёва. Руководство Омска изначально выбрало такой курс. В принципе, это как в советском хоккее, когда слово главного тренера всегда было решающим. Другое дело, что в СССР тренеры работали годами, а Буше в любой момент может попрощаться – и «Авангарду» придётся начинать заново, — приводит слова Пашкова Russia-Hockey.

