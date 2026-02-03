«На льду рисует и вообще не замолкает». Жаровский — о поведении Кузнецова во время матчей

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Жаровский прокомментировал видео с форвардом Евгением Кузнецовым, который активно общается и шутит во время матчей КХЛ.

«Кузя тут как в жизни. На льду рисует и вообще не замолкает. Очень интересно на это смотреть» — написал Жаровский в своём телеграм-канале.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном телеграм-канале Континентальной хоккейной лиги.

В нынешнем сезоне 18-летний форвард провёл 44 матча, в которых отметился 13 заброшенными шайбами и 23 результативными передачами при показателе полезности «+6».

На данный момент «Салават» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции с 58 очками после 53 встреч.