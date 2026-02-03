«Металлург» забил гол в свои ворота на отложенном штрафе в матче с «Ладой»
В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Ладой» и магнитогорским «Металлургом». Идёт второй период — счёт 1:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
03 февраля 2026, вторник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Перерыв
2 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Петунин (Минулин, Хабаров) – 08:05 (5x5) 1:1 Савчук – 23:19 (en) 2:1 Алтыбармакян (Тянулин, Савчук) – 26:57 (5x5) 2:2 Михайлис (Канцеров, Силантьев) – 37:57 (5x5)
На 24-й минуте матча «Металлург» забросил шайбу в собственные ворота на отложенном штрафе. Защитник «Металлурга» Егор Яковлев, находясь под прессингом игрока «Лады» в своей зоне, решил с разворота отдать передачу партнёру, однако шайба угодила точно в пустые ворота, которые уже покинул голкипер.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
