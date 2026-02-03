Главный тренер «Авангарда»: мы не акцентируем внимание на победных сериях
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о предстоящем матче с «Шанхайскими Драконами» в Санкт-Петербурге.
Фонбет Чемпионат КХЛ
03 февраля 2026, вторник. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
1-й период
1 : 2
Авангард
Омск
0:1 Якупов (Потуральски) – 05:50 (5x5) 1:1 Джозефс (Бишофф) – 12:30 (5x5) 1:2 Маклауд (Потуральски, Серебряков) – 15:18 (5x5)
«Мы не акцентируем внимание на победных сериях. Как только выигрываем матч, счёт обнуляется, а мы возвращаемся к началу. Да, мы радуемся победе, но затем направляем всё внимание на подготовку к следующей игре. У соперника новый тренер, знаем, что он обращает внимание на детали, его команда играет в довольно агрессивный хоккей, к тому же у них маленькая площадка, поэтому нас точно ждёт интересный матч», — цитирует Буше пресс-служба омского клуба.
Это будет первая игра между командами из двух запланированных в текущем сезоне.
