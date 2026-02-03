«Ак Барс» продлил контракт с вратарём Максимом Арефьевым

«Ак Барс» заключил новое соглашение с вратарём Максимом Арефьевым. Как сообщает пресс-служба казанского клуба, контракт будет действовать до 31 мая 2029 года.

В чемпионате-2025/2026 голкипер одержал четыре победы в восьми матчах, отразил 92,8% бросков при коэффициенте надёжности 2.14. В одной встрече Арефьеву удалось оставить свои ворота в неприкосновенности.

Спортивная карьера Арефьева началась в орском «Южном Урале». В 2017 году он перешёл в систему казанского «Ак Барса», а в сезоне-2021/22 дебютировал в МХЛ, выступая на правах аренды за «Сахалинские акулы» (Южно‑Сахалинск).

С сезона-2023/24 Максим стал игроком команды ВХЛ «Барс». В тот же период он провёл 14 матчей в МХЛ за «Ирбис». Прорыв в карьере случился во второй половине ноября 2024 года, когда Арефьев дебютировал в КХЛ в составе «Ак Барса».