Дубль Михайлиса принёс «Металлургу» победу в гостевом матче с «Ладой»
В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Ладой» и магнитогорским «Металлургом». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу магнитогорцев.
Фонбет Чемпионат КХЛ
03 февраля 2026, вторник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
2 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Петунин (Минулин, Хабаров) – 08:05 (5x5) 1:1 Савчук – 23:19 (en) 2:1 Алтыбармакян (Тянулин, Савчук) – 26:57 (5x5) 2:2 Михайлис (Канцеров, Силантьев) – 37:57 (5x5) 2:3 Михайлис (Яковлев, Петунин) – 44:58 (5x5)
Дублем в составе «Металлурга» отметился нападающий Никита Михайлис. Ещё один гол в составе магнитогорской команды забил Александр Петунин. За «Ладу» отличились Андрей Алтыбармакян и Райли Савчук, на счёт которого была записана шайба, которую защитник «Металлурга» Егор Яковлев забросил в свои ворота.
«Металлург» одержал четвёртую победу подряд и вторую – над «Ладой» в текущем сезоне.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
КХЛ представила арбитров Матча звёзд — 2026 Официально
