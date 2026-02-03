Скидки
Главная Хоккей Новости

Лада — Металлург, результат матча 3 февраля 2026, счет 2:3, КХЛ 2025/2026

Дубль Михайлиса принёс «Металлургу» победу в гостевом матче с «Ладой»
Комментарии

В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Ладой» и магнитогорским «Металлургом». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу магнитогорцев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 февраля 2026, вторник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
2 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Петунин (Минулин, Хабаров) – 08:05 (5x5)     1:1 Савчук – 23:19 (en)     2:1 Алтыбармакян (Тянулин, Савчук) – 26:57 (5x5)     2:2 Михайлис (Канцеров, Силантьев) – 37:57 (5x5)     2:3 Михайлис (Яковлев, Петунин) – 44:58 (5x5)    

Дублем в составе «Металлурга» отметился нападающий Никита Михайлис. Ещё один гол в составе магнитогорской команды забил Александр Петунин. За «Ладу» отличились Андрей Алтыбармакян и Райли Савчук, на счёт которого была записана шайба, которую защитник «Металлурга» Егор Яковлев забросил в свои ворота.

«Металлург» одержал четвёртую победу подряд и вторую – над «Ладой» в текущем сезоне.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

